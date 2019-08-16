Без пассажиров: Хаджимба и Джиоев обсудили заход "Князя Владимира" в Сухум

Регулярное сообщение между портами Абхазии и России будет налажено в 2020-м году.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарием Джиоевым детали захода круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухум, сообщается на сайте президента республики.

Хаджимба сообщил Джиоеву, что "значительная часть первоначальных необходимых работ, связанных с самой бухтой, уже выполнена", а также выразил уверенность, что все те работы, которые обговаривались на встрече с президентом России Владимиром Путиным, "будут поэтапно реализовываться".

"Наши планы будут, безусловно, реализованы. Главная цель моего приезда - убедиться, что все готово к тестовому заходу", - сказал Джиоев.

"Мы рассчитываем, что в октябре этот заход ("Князя Владимира" в порт Сухума – ред.) уже случится. Понятно, что он пока будет без пассажиров, мы отработаем все технические вопросы, и, соответственно, со следующего года уже организуем рейсы на постоянной основе", - сказал замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта России.

© Foto/ presidentofabkhazia Рауль Хаджимба встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захарием Джиоевым

Встреча Рауля Хаджимба и Захария Джиоева состоялась в преддверии абхазо-российской встречи по организации регулярного круизного сообщения между черноморскими портами двух стран, которая прошла в Кабмине Абхазии в пятницу 16 августа.

Гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба на совещании с российскими коллегами сообщил, что "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

"Буквально недавно, 3 августа, была подписана дорожная карта, в которой четко расписаны дальнейшие шаги. Работы, которые должны провести абхазская и российская стороны, на данный момент уже выполняются. Согласно дорожной карте, уже в октябре судно "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума", - сказал Ардзинба.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, открывая совещание, отметил, что соглашение между двумя государствами было подписано полгода назад, но импульс к его реализации дала встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в Сочи в августе 2019 года.

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