Хаджимба встретился с Путиным в Сочи

Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания Россией независимости Абхазии и установления дипломатических отношений двух стран.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщается на сайте президента Абхазии.

Лидеры двух стран обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

"Мы с Вами договаривались об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития проектов, о которых мы с Вами говорили, прежде всего это, конечно, планы социального развития; посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время", - сказал Путин.

"Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии, и я очень рассчитываю, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации, стабильному развитию экономической составляющей и демократической стабильности", - отметил российский президент.

Президент Абхазии поблагодарил российского коллегу за возможность встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений, в то числе работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы.

"Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы и детские дошкольные учреждения. Идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги, и немаловажными для нас являются те работы, которые мы с Вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур", - сказал Хаджимба.

"Следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, это действительно даст Абхазии возможность экономически развиваться, – это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями: морское сообщение, воздушное сообщение", - отметил президент Абхазии.

"Разрешите мне от имени народа Абхазии еще раз Вас поблагодарить за все те работы и внимание, которое Вы уделяете республике", - заключил Хаджимба.

Последний раз Хаджимба встречался с Путиным 21 ноября 2018 года, встреча президентов, также проходила в Сочи.

Главы государств тогда обсудили оказание помощи банковской сфере Абхазии, строительство новой тюрьмы, поддержку сельского хозяйства республики и другие значимые темы.

Россия традиционно - ключевой торговый партнер Абхазии и занимает 74,5% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

В 2018 году товарооборот России с Абхазией составил 258,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 192,4 миллиона долларов, и импорт – 66,2 миллиона долларов.

По итогам января-марта 2019 года объем взаимного товарооборота составил 49,9 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 38,9 миллиона долларов и импорт – 10,9 миллиона долларов.

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