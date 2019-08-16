Отдать швартовы: "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020-м году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Круизный лайнер "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь, рассказал журналистам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев.

"Абхазская сторона в плане подготовки сухумского порта, средств навигационного обеспечения идет даже с опережением графика, это очень приятно видеть. В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готовы", - сказал Джиоев.

Джиоев уточнил, что средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

Началась работа по формированию объема продаж билетов на "Князь Владимир" с заходом в сухумский порт. По словам Джиоева, продажи билетов начнутся после тестового захода круизного лайнера в абхазский порт.

Одним из наиболее сложных вопросов, который обсуждался в пятницу на совещании с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба, Джиоев назвал упрощение пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов.

"Удобство пассажиров должно быть главным. Мы нашли определенные решения и надеемся на то, что они позволят значительно упростить оформление пассажиров, особенно иностранных граждан", - сказал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации.

Гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба подчеркнул, что в дорожной карте прописан пункт относительно упрощения режима досмотра пассажиров для того, чтобы гости республики могли провести больше времени в Абхазии.

Ардзинба также рассказал, что в ходе подготовки сухумского порта к приему круизного лайнера проведен большой объем работы.

"Первое, что нам надо было сделать после подписания соглашения, – провести исследование нашей акватории, изучить рельеф, получить снимки. Мы провели гидротехнические испытания, магнитную съемку нашей акватории. Также дополнительно исследовали причальные сооружения, которые у нас есть", - поделился Ардзинба.

Заключения, полученные во время этих работ, отметил он, были положительными, что подтверждает готовность столичного порта к приему круизного лайнера. "Абхазское морское пароходство" приобрело буксир с необходимой мощностью, который соответствует требованиям обслуживания лайнера "Князь Владимир". Все подготовительные работы проделаны за счет средств государства, сказал Ардзинба.

Планируется, что "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума и пришвартуется в тестовом режиме в октябре.

"Мы хотим полностью обеспечить заход судна в акваторию, постановку, отработку буксирной операции, командир лайнера должен ознакомиться с акваторией. Все это нужно для уверенности в том, что все технические моменты учтены", - подчеркнул Джиоев и добавил, что тестовый заход судна пройдет без пассажиров.

"Абхазское морское пароходство" и "Черноморские круизы" подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме - 2019 в Сочи 15 февраля.

В июне 2019 года Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир". По итогам рабочей поездки сообщалось, что лайнер может расширить маршрутную сеть до абхазского порта в Сухуме уже в 2019 году.

Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, первый пробный круиз с заходом в Сухум состоится уже в этом году.

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир" 11 июня 2017 года.

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