Разнообразит отдых: эксперты о круизном сообщении между Абхазией и Россией

Ожидается, что круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Регулярное круизное сообщение между Абхазией и Россией увеличит турпоток в республику, считают абхазские эксперты.

В пятницу 16 августа гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба заявил о том, что круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, любое сообщение Абхазии с миром имеет большое значение для республики.

"Будь то воздушное, будь то морское – увеличит турпоток в Абхазию. Возможность для туристов побывать в Абхазии, в Крыму и вообще на Черноморском побережье на морском судне – привлекательное предложение, это разнообразит их отдых. С Крымом и Краснодарским краем у нас, с одной стороны, конкуренция, но с другой – у нас сложились партнерские отношения. Думаю, они тоже будут рады разнообразить отдых своих туристов и предоставить новый маршрут им", – подчеркнула Калягина.

По словам Калягиной, в турфирмах туристы часто интересуются круизным путешествием в Абхазию. Она также отметила, что "Князь Владимир" будет пользоваться популярностью не только среди россиян, но и среди местных жителей.

"В довоенное время к нам заходило много круизных лайнеров. Кстати, в советское время самый большой круизный теплоход "Тарас Шевченко" заходил в сухумский порт. Мои родители именно на этом теплоходе отправились в свадебное путешествие по Черноморскому побережью. У нас должен быть развит морской туризм. Я думаю, что это только хорошо скажется. Думаю, даже у местных будет пользоваться спросом. Сама с удовольствием поеду в такое круизное путешествие", – призналась Калягина.

Президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба считает, что круиз на лайнере "Князь Владимир" будет иметь спрос.

"Те люди, которые будут путешествовать по морю по Черноморскому побережью – по Крыму, Сочи – смогут заезжать на пару дней в Абхазию. Данное направление будет иметь спрос. Туристический поток в Абхазию увеличится. Насколько мне известно, при планировании морского маршрута в Абхазию также планируется туристический маршрут по республике. То есть туристы будут иметь возможность посетить храмы, исторические объекты республики", – добавил Ахба.

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020-м году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Лайнер "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

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