Предупрежден и вооружен: правила сезона охоты 2019 - 2020 в Абхазии

О правилах охоты в 2019 году, о том, какие места считаются охраняемыми территориями, что нужно иметь с собой охотнику и как наказывают нарушителей, читайте в материале Sputnik.

В Абхазии официально открылся охотничий сезон. Охотиться на территории республики в этом сезоне можно с 17 августа 2019 года по 15 марта 2020 года.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Правила охоты

Охота разрешается ежедневно на пернатую дичь, на копытных животных и на хищников, рассказал начальник контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии и охране природы Тимур Дзыба.

По его словам, сезон традиционно открывается с охоты на перепела. За сутки можно подстрелить не более 20 перепелов.

"Всех остальных птиц, которые входят в перечень промысловых, также можно за сутки подстрелить не более пяти штук. А что касается крупных животных и хищников, то за один выход – не более одного", – уточнил Тимур Дзыба.

Охота разрешена на серну, косулю, кабана, медведя, волка, шакала. Запрещается охотиться на все виды зверей и птиц, внесенных в Красную книгу. Это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

Где можно охотиться

Запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии трех километров вокруг них.

"Запрещено охотиться в Рицинском национальном реликтовом парке, в Пицундо-Мюссерском заповеднике, Кодорском заповеднике и в заповеднике Скурча. В этих местах есть внутренние службы, которые охраняют эти зоны. Да, ведется контроль, но как обычно, сил и средств не хватает", – уточнил Тимур Дзыба.

Запрещена охота с оружием, принадлежащим другому лицу, а также с оружием армейского образца.

Нельзя ловить животных и птиц с привлечением световых устройств в ночное время, использовать звуковые приманки, которые особенно актуальны в сезон перепелки.

Запрещается отлов и содержание молодых животных в неволе и дальнейшее их использование в коммерческих целях.

Документы охотника

Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия.

Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту, которая составляет 180 рублей.

Рейды и санкции

Госкомитет по экологии в сезон охоты проводит плановые рейды для пресечения браконьерства.

"Рейды мы проводим, как в дневное, так и в ночное время. Охотники на перепелов выходят и днем, и ночью. Мы работаем параллельно. У нас ненормированный день. По факту нарушения мы составляем протоколы о нарушении правил охоты, выносим административные меры взыскания, штрафы, предупреждения. По факту незаконного ношения оружия ставится вопрос об изъятии оружия. У нас начинается пора борьбы с браконьерством", – отметил начальник контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии и охране природы.

Согласно статье "Нарушение правил охоты и рыболовства" выносятся штрафные санкции в виде штрафа от 800 до трех тысяч рублей. Если нарушение превышает штрафные санкции, дело передается в экологическую прокуратуру.

"Там уже ставится вопрос об уголовной ответственности и о других мерах изыскания. Есть еще другие случаи, когда нарушитель платит компенсацию ущерба окружающей среде. Например, если застрелили кавказского бурого медведя, то компенсация составляет 18 тысяч рублей. Я понимаю, навряд ли этой небольшой суммой спугнешь браконьеров. Но мы сегодня работаем с теми законами, которые у нас есть. Я понимаю, нужно ужесточать законы для тех, кто грубо нарушает правила охоты и рыболовства", – добавил Тимур Дзыба.

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