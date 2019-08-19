МЧС Абхазии: жители улицы Гумская вернулись домой и находятся в безопасности

В оползневой зоне на улице Гумской в Сухуме проживают 20 семей. Все они вернулись в свои дома после эвакуации, сообщили в МЧС Абхазии.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Жители улицы Гумская в Сухуме, которых эвакуировали из-за оползня 11 августа, уже вернулись в свои дома, рассказал Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

"После первого оползня ситуация больше не повторялась. Строители продолжают ремонтные работы, уже воздвигнуты укрепительные бетонные стены. Специалисты провели проверку и подтвердили, что никакой опасности для жителей близлежащих домов нет", - добавил он.

По словам Квициния, специалисты МЧС продолжают мониторить ситуацию на месте происшествия.

"Мы следим за тем, что сейчас происходит. Если появятся новые трещины на домах, мы будем предпринимать необходимые меры, но сейчас такой необходимости нет", - добавил он.

Жительница близлежащего многоквартирного дома Татьяна отметила, что необходимые меры для безопасности людей были осуществлены оперативно.

"Нам сказали, что уже никакой опасности для дома нет. Нас быстро вернули в свои дома, мы всего одну ночь находились вне дома. Надеемся, что все оставшиеся работы будут сделаны так же быстро. Нам обещали, что все будет урегулировано", - сказала она.

Оползень на улице Гумской был спровоцирован расчисткой участка земли под строительство автомойки. Ее инициатор, предприниматель Георгий Джопуа, у которого не было разрешительных документов на строительство, оплатит противооползневые работы. Всего в оползневой зоне проживают 20 семей.

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