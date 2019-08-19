Гимн любви: "Ромео и Джульетту" покажут в Абхазском драмтеатре

Предпремьерный показ спектакля "Ромео и Джульетта" по Шекспиру пройдет в Абхазском драматическом театре 19 августа в 19:00.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии предпремьерного показа спектакля "Ромео и Джульетта" в Абхазском драматическом театре прошла пресс-конференция режиссера Адгура Кове.

"Работа была непростая и интересная. Одна из главных задач – дать возможность проявить себя молодым актерам, окончившим высшие специализированные театральные заведения в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал режиссер постановки Адгур Кове.

Пьеса, которая поставлена в Абхазском драмтеатре, рассказывает о свежести чувств, подчеркнул он.

"Это гимн любви, в центре внимание пьесы находятся в основном молодые персонажи. В Абхазском драмтеатре крайне талантливая молодежь, обученная, грамотная, интеллектуальная, артистичная, она обладает огромным количеством позитивной энергии", - сказал режиссер.

Репетиция спектакля заняла полтора месяца, а подготовительный период около пяти месяцев, отметил Адгур Кове. Роль Ромео исполняет актер Бенар Кове, роль Джульетты играют две актрисы, Лана Джопуа и Лоида Тыркба-Даутия. Всего в постановке 19 персонажей.

"Если в труппе нет Ромео и Джульетты, то не стоит браться за пьесу, в данном случае нам повезло, мы выбирали из нескольких вариантов. У меня было специфическое видение этих образов, исходя из этого подбирал актеров", - отметил Кове.

Гендиректор театра Нодар Чанба подчеркнул, что зрители увидят не просто спектакль по пьесе Шекспира, в нем есть видение режиссера, художника, художника по свету.

"Я смотрел много вариантов спектакля "Ромео и Джульетта", но аналогичного нигде не видел. Остается главная идея произведения, у режиссера новый взгляд, это самое сложное и самое ценное", - заметил Нодар Чанба.

Текст пьесы на абхазский язык перевел поэт Геннадий Аламиа, который подчеркнул, что работа была очень тяжелой.

"Потребовалось много сил, чтобы перевести пьесу, но думаю, что получилось то, что задумывалось изначально", - сказал он.

Для того чтобы подготовить текст для пьесы, Геннадию Аламиа пришлось сравнивать несколько переводов, сделанных на русский язык, а затем придавать произведению абхазское звучание.

Художник-постановщик спектакля Батал Джапуа рассказал о том, как шла работа над "Ромео и Джульеттой".

"Вся постановочная группа должна была сработать слаженно, это, конечно было нелегко, но получилось. Мы сделали все, что зависело от нас, теперь слово за зрителем, думаю, что спектакль удался", - подчеркнул Джапуа.

Постановка приурочена к юбилейному году. В 2019 году Абхазский театр отмечает 90-летие абхазской драматической студии, которая подготовила первую плеяду профессиональных абхазских актеров. Премьерный показ состоится 21 августа в 19:00.

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