Народный ансамбль "Россия" выступит в Сухуме в День признания независимости

В понедельник 26 августа в Абхазской государственной филармонии пройдет концерт, посвященный Дню признания независимости Абхазии.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной выступит в Абхазской государственной филармонии в Сухуме в понедельник 26 августа.

Концерт, посвященный Дню международного признания независимости Абхазии, пройдет в рамках культурного сезона "Россия – Абхазия 2019", сообщается на сайте Министерства культуры Абхазии.

Выступление состоится в 18:00. Вход свободный.

В репертуаре ансамбля "Россия" обработки классических инструментальных произведений русских и зарубежных композиторов, музыка народов мира, произведения современных композиторов, многие произведения написаны музыкантами ансамбля.

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