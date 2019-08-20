Время вышло: ЦИК снял кандидатуру Астамура Отырба с выборов президента Абхазии

Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты должен назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны не позднее, чем за пять дней до дня голосования.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. ЦИК Абхазии отменил регистрацию кандидата на пост президента Абхазии Астамура Отырба, рассказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия во вторник 20 августа.

"Решение об этом было принято сегодня в связи с тем, что Отырба несвоевременно представил кандидатуру на пост вице-президента Абхазии. Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию и отказала в регистрации кандидата в вице-президенты в связи с тем, что документы на регистрацию были представлены с нарушением требования действующего законодательства о выборах. То есть сроков подачи", - отметил Гогия.

Он уточнил, что срок подачи документов на регистрацию кандидата в вице-президенты истек в 18:00 19 августа.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Изначально заявки в Центризбирком подали десять кандидатов - Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб и Астамур Отырба.

Вместе с ними Центризбирком зарегистрировал десять кандидатов на должность вице-президента Абхазии, но за две недели до дня голосования Давид Дасаниа, который шел в команде с Астамуром Отырба, заявил о том, что сходит с предвыборной гонки. Спустя три дня ЦИК Абхазии аннулировал регистрацию Дасаниа.

По данным Центризбиркома, в голосовании на выборах президента примут участие около 117 тысяч избирателей.

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