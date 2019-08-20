ЦИК Абхазии: проголосовать на выборах президента смогут более 116 тысяч человек

Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 9 претендентов. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. По предварительным данным, в выборах президента Абхазии могут принять участие 116 тысяч 75 избирателей, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"Но это не окончательная цифра, она предварительная, потому, что на участках продолжается работа, уточняются списки избирателей", - добавила она.

Количество бюллетеней будет ровно таким, которое будет необходимо согласно окончательному списку избирателей, который ко дню голосования уже будет готов, проинформировала Лабахуа.

"Бюллетеней печатается ровно в том количестве, которое необходимо для проведения голосования. Имеется в виду, что не бывает стопроцентной явки, бюллетеней в любом случае будет больше чем тех, кто проголосует, то есть бланков будет достаточно", - сказала пресс-секретарь ЦИК.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. на пост главы республики претендует девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

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