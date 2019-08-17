ЦИК Абхазии: число избирателей за два года сократилось на 20 тысяч человек

Согласно установленным правилам, на выборах президента Абхазии можно проголосовать только по внутреннему абхазскому паспорту нового образца.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Количество избирателей, которые могут участвовать в президентских выборах ниже, чем на парламентских выборах 2017 года, сказал в интервью Sputnik председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

"В сравнении с количеством избирателей на парламентских выборах 2017 года, сейчас их меньше приблизительно на 20 тысяч человек. По моей информации, владельцы еще не забрали около пяти тысяч готовых паспортов. Есть и те, кто еще не подал документы на получение нового образца абхазского паспорта", - сказал он.

На парламентских выборах в Абхазии в 2017 году, правом голоса обладали более 133 тысяч человек.

Кроме того, по словам Тамаза Гогия, сейчас идут подготовительные работы по обустройству избирательных участков по всей республике. Также, идет формирования участковых комиссий.

Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые в истории президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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