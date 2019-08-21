Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечат более 700 милиционеров

Президентские выборы в Абхазии пройдут в воскресенье 25 августа. На пост главы республики претендуют девять человек.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Более 700 сотрудников МВД Абхазии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время проведения президентских выборов, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Руководящий и командный состав МВД с субботы 24 августа будет нести круглосуточные дежурства, добавили в пресс-службе.

Для патрулирования территории вблизи избирательных участков будут привлечены дополнительные силы из числа личного состава Центрального аппарата МВД.

Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все избирательные участки, отметили в МВД.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. На пост главы республики претендует девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах.

Читайте также: