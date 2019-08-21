10:47 21 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.78
  • EUR73.98
Поиск
МВД

Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечат более 700 милиционеров

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (66)
110 0 0

Президентские выборы в Абхазии пройдут в воскресенье 25 августа. На пост главы республики претендуют девять человек.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Более 700 сотрудников МВД Абхазии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время проведения президентских выборов, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Руководящий и командный состав МВД с субботы 24 августа будет нести круглосуточные дежурства, добавили в пресс-службе.

Выборы в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы близко: как и где проголосовать за президента Абхазии

Для патрулирования территории вблизи избирательных участков будут привлечены дополнительные силы из числа личного состава Центрального аппарата МВД.

Органы внутренних дел берут под круглосуточную охрану все избирательные участки, отметили в МВД.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. На пост главы республики претендует девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах.

Читайте также:

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (66)

По теме

Российские НКО будут наблюдать за выборами в Абхазии дистанционно
Наблюдатели из Южной Осетии прибудут в Абхазию на президентские выборы
Делегация Совфеда России будет наблюдать за выборами в Абхазии
Теги:
МВД Абхазии, выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Туристы около водопада в Абхазии
Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии
Первый полёт военного беспилотника «Альтиус-У»
Впервые в небе: кадры полета военного беспилотника "Альтиус-У"
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia