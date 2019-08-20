03:37 21 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.78
  • EUR73.98
Поиск
Выборы

Около 60 наблюдателей приедут на выборы президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (65)
231 0 0

Выборы президента Республики Абхазия пройдут в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. На выборы президента Абхазии приедут около 60 наблюдателей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

Выборы в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы близко: как и где проголосовать за президента Абхазии

"Уже подали заявку на участие в выборах в качестве наблюдателей 60 человек, эта цифра может не существенно измениться. Наблюдатели приедут из ДНР, ЛНР, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и так далее", - добавила она.

Впервые, в качестве наблюдателей в республику приедут представители Китая и Германии. Больше всего наблюдателей ожидается из России.

Лабахуа также прокомментировала готовность избирательных участков, расположенных за пределами Абхазии.

"Согласно закону, за 30 дней до выборов определяются избирательные участки за рубежом, их адреса и так далее. Эти участки уже торжественно открылись в Черкесске, Москве и Стамбуле. Урны и бюллетени за день до выборов будут доставлены на места", - подчеркнула.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Читайте также:

 

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (65)
Теги:
наблюдатели, выборы президента Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Туристы около водопада в Абхазии
Сила и мощь: самые красивые водопады Абхазии
Первый полёт военного беспилотника «Альтиус-У»
Впервые в небе: кадры полета военного беспилотника "Альтиус-У"
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia