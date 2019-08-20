Около 60 наблюдателей приедут на выборы президента Абхазии

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. На выборы президента Абхазии приедут около 60 наблюдателей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"Уже подали заявку на участие в выборах в качестве наблюдателей 60 человек, эта цифра может не существенно измениться. Наблюдатели приедут из ДНР, ЛНР, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и так далее", - добавила она.

Впервые, в качестве наблюдателей в республику приедут представители Китая и Германии. Больше всего наблюдателей ожидается из России.

Лабахуа также прокомментировала готовность избирательных участков, расположенных за пределами Абхазии.

"Согласно закону, за 30 дней до выборов определяются избирательные участки за рубежом, их адреса и так далее. Эти участки уже торжественно открылись в Черкесске, Москве и Стамбуле. Урны и бюллетени за день до выборов будут доставлены на места", - подчеркнула.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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