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Парламентские выборы в Абхазии

ЦИК Абхазии: подать заявку на выездное голосование можно до 24 августа

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (70)
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Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа в интервью Sputnik рассказала о правилах выездного голосования на выборах президента Абхазии.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Заявления на выездное голосование будут приниматься участковыми комиссиями до 18:00 24 августа, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

Выборы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Она пояснила, что человек, который по состоянию здоровья не может прийти на свой избирательный участок, пишет заявление в комиссию о том, чтобы ему разрешили проголосовать на дому.

Затем его представитель (член семьи, любо кто-то другой – не прописано в законе о выборах президента – ред.) может прийти на участок и передать заявление избирателя. При этом он не должен предоставлять какие-либо свои документы или документы избирателя, который будет голосовать на дому.  

"Имя человека внесут в общий реестр. После 18:00 24 августа реестр закрывается, поэтому все желающие проголосовать должны подать документы до этого момента", - добавила она.

К избирателю, который подал заявление о выездном голосовании, в день выборов на дом будут направлены члены комиссии, отметили в Центризбиркоме.

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Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (70)

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Теги:
ЦИК Абхазии, выборы президента Абхазии


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