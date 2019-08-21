Организацию авиасообщения обсудили в Кабмине Абхазии с участием "Росавиации"

Аэропорт Сухума после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок. На запуск сухумского аэропорта потребуется примерно полтора года.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Кабинете Министров Абхазии началась абхазо-российская встреча с участием премьер-министра Валерия Бганба и представителей Федерального агентства воздушного транспорта России "Росавиация", посвященная организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.

"Цель нашей сегодняшней встречи - определить пути для выполнения тех задач, которые наметили президенты наших стран в Сочи, для восстановления сухумского аэропорта, правового обеспечения его деятельности", - сказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Заместитель Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация" Олег Сторчевой в свою очередь рассказал о задачах, которые стоят перед технической комиссией.

"Мы прибыли сюда с технической комиссией. Мои коллеги - это эксперты в разных областях. Наша основная задача - посмотреть, что из себя на сегодня представляет аэропорт, чтобы сравнить с теми заключениями, которые были сделаны проверочной комиссией, и определить те пути и направления, по которым надо двигаться для того, чтобы поставленную задачу решить, чтобы воздушное сообщение Абхазии с Россией в первую очередь было возобновлено", - сказал он.

Открывая встречу, Сторчевой признался, что рад быть в Абхазии.

"Здесь я вырос, здесь прошло мое детство, и много что связано с аэропортом города Сухум, отец работал там. Я очень рад, что мне поручили принять участие в этой работе и прибыть в Абхазию", - рассказал замглавы "Росавиации".

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

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