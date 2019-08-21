"К сожалению, с нуля": инвесторы планируют восстановить аэропорт Сухума за два года

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. На восстановление Сухумского аэропорта может понадобиться до двух лет, сказал руководитель инвестиционного проекта "Международного аэропорта "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин после совещания в Кабинете Министров Абхазии.

"У нас сейчас стадия разработки мастер-плана, поэтому о сроках говорить можно условно, но это будет, наверное, не менее двух лет, потому что после мастер-плана нам нужно будет разработать проектно-сметную документацию, это около полугода займет. Аэропорт, к сожалению, требует восстановления с нуля, кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта, поэтому если мы стартуем с осени, на восстановление аэропорта уйдет около двух лет", - отметил он.

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация" Олег Сторчевой, отвечая на вопрос о возможности осуществления авиасообщения в рамках законодательства ИКАО, заметил, что этот вопрос находится в стадии обсуждения и проработки, по результатам работы будут сделаны заключения.

Премьер-министр Валерий Бганба рассказал, что будут решаться пути экспертного и правового сопровождения деятельности аэропорта, именно поэтому в республику приехали представители "Росавиации".

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Предполагается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

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