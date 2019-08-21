"У нас нет таких средств": сухумский аэропорт будет восстановлен только за счет инвестора

Государство не сможет помочь инвестору в восстановлении сухумского аэропорта, рассказал после совместной абхазо-российской встречи в Кабмине республики премьер-министр Валерий Бганба.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановление Сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, о государственном участии речи не шло, сообщил руководитель инвестиционного проекта "Международный аэропорт "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин после совещания в Кабинете Министров Абхазии.



"Это значительные суммы в любом случае. О государственном (России или Абхазии - ред. ) участии пока речи не шло", - сказал Соломатин.

Восстановлением сухумского аэропорта будет заниматься компания "Аэроинвест", сказал Соломатин.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подчеркнул, что вопрос восстановления и открытия аэропорта поднимается не в первый раз.

"Но сейчас, слава богу, вопрос тронулся с мертвой точки, и мы надеемся, что мы получим воздушную гавань в Абхазии. У нас нет таких средств, чтобы помочь инвестору, речь идет только о частном инвестировании", - подтвердил Бганба.

Премьер напомнил, что на заседании Кабинета Министров было принято решение о совместном использовании аэропорта.

"В аэропорту могут базироваться и другие виды авиации, это военные, МЧС, МВД и так далее, это решение правительства", - подчеркнул Валерий Бганба.

Российские учебные заведения, имеющие большой опыт подготовки авиационных специалистов, готовы принять на учебу специалистов для сухумского аэропорта, сообщил в свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация" Олег Сторчевой, также принимавший участие в совещании в Кабинете Министров Абхазии.

"У нас есть разные авиационные факультеты, которые позволят обеспечить персоналом сухумский аэропорт", - добавил Сторчевой.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции - прим.) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Российская компания "Аэроинвест" существует с 2011 года. Холдинг "Аэроинвест" в участие в реконструкции аэропортов Минеральных Вод и Калининграда ("Храброво"). В 2016 году "Аэроинвест" продал свои доли в обоих аэропортах компании "Новопорт".

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