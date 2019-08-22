Килба: четыре ведомства обеспечат безопасность на выборах президента Абхазии

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью радио Sputnik рассказал, как будет организована охрана правопорядка в день выборов президента республики в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, Государственная служба охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать безопасность на выборах президента Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

Всего, будет задействовано более 800 человек, отметил он.

"По поручению президента, я осуществляю общее руководство обеспечения безопасности во время выборов. Проведены различные организационные мероприятия в виде совещаний разных форматов", - добавил Килба.

С вечера 24 августа, все участковые избирательные комиссии будут взяты под охрану, сообщил глава Совбеза. "Есть ряд участковых комиссий, где будут голосовать кандидаты в президенты, они будут взяты под особый контроль. Также более десяти дней проводится тщательная информационно-оперативная работа", - сказал Килба.

У силовых структур Абхазии есть положительный опыт обеспечения безопасности на предыдущих выборах, в том числе выборах в Парламент страны, отметил он. "На выборах в Парламент мы сумели обеспечить безопасность на всей территории Абхазии, на участках не позволили случиться даже словесным конфликтам", - подчеркнул Секретарь Совбеза.

По мнению секретаря Совбеза, во время проведения выборов в Парламент, работа была сложнее.

"Тогда было большое количество команд, а сейчас их девять, поэтому в этом плане чуть полегче и более организованно. В прошлый раз на каждом участке была своя специфика, конфликт интересов. Но к нам отнеслись с пониманием, не было конфликтов. В этом году, считаю, что как бы напряженно процесс не проходил, есть основание полагать, что все пройдет в рамках закона, и если кого не будут устраивать результаты голосования, мы сумеем держать ситуацию под контролем", - сказал Килба.

Также, определены силы специального назначения, которые будут реагировать на всякого рода нарушений общественного порядка. "Особое внимание мы уделяем круглосуточной охране ЦИК страны, потому, что мы допускаем, что к моменту подсчета голосов могут быть определенные недовольства", - сказал он.

Также, будет усилено несение службы на границе с Грузией, пропускной режим меняться не будет, подчеркнул он.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

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