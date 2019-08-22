Спрессуют и вывезут: новые современные мусоровозы передали Сухуму

Специализированный транспорт для перевозки и прессования бытовых отходов закуплен в рамках оказания Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Два автомобиля КамАЗ для перевозки и прессования бытовых отходов передали сухумскому "Спецавтохозяйству".

На церемонии передачи техники присутствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, глава Сухума Адгур Харазия.

Харазия назвал приобретение двух новых автомобилей большим подспорьем для столицы Абхазии. По его словам, за счет большей вместимости они позволят в два раза сократить количество ежедневных выездов на галский полигон, куда с весны 2019 вывозят отходы из Сухума.

Из рук премьер-министра ключи от автомобилей принял начальник коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба, который рассказал, что уже с завтрашнего дня сотрудники "Спецавтохозяйства" выедут в рейс за рулем нового транспорта.

Харазия поблагодарил за подарок и отметил, что без усилий премьер-министра страны столица не получила бы новую технику.

"А если не он (Игорь Кошин - ред.), не получил бы я", - пошутил Валерий Бганба.

Кошин подчеркнул, что есть определенный объем финансовой помощи, которую оказывает Абхазии Россия, но куда именно направить эти средства решает абхазская сторона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача в САХ двух спецмашин

Стоимость каждого автомобиля чуть больше шести миллионов рублей, рассказал журналистам премьер-министр республики. Новая техника предназначена не только для перевозки, но и прессования бытовых отходов, отметил он.

"Эти новые автомобили могут грузить около 140-160 мусорных контейнеров. Старый транспорт мог принимать только 60-70 контейнеров", - сказал Бганба.

Руководитель правительства Абхазии добавил, что в планах приобрести еще 14 автобусов для районов страны и четыре машины скорой помощи. Гагрский район тоже заказывал новые два автомобиля для перевозки мусора и один поливальный, но в расчете стоимости взяли неактуальную цену. Поэтому, сказал Бганба, сумму в размере около одного миллиона 200 тысяч рублей будут обсуждать с руководством Минкавказа России. Заявок от других районов страны пока не поступало.

Замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что проблема с вывозом мусора из Сухума частично решается, более глобально она будет решена за счет заложенных средств на проектирование полигона в Гулрыпшмком районе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача в САХ двух спецмашин

От "Спецавтохозяйства" Сухума на полигон Галского района по два раза в день выезжает четыре контейнеровоза, рассказал замначальника столичного "Спецавтохозяйства" Алхас Когония. Он также добавил, что, несмотря на большую вместительность, новый автомобили потребляют такое же количество топлива, как и старые, – примерно 90 литров от столицы до Гала.

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