19:22 22 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.62
  • EUR72.83
Поиск
Деньги

Кабмин Абхазии одобрил повышение зарплат основным категориям бюджетников

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
130910

В Кабинете Министров Абхазии в четверг 22 августа прошло очередное заседание правительства.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров одобрил повышение зарплат основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.

Соответствующий документ представил министр финансов Абхазии, первый вице-премьер Кабинета Министров Джансух Нанба.

Джансух Нанба на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нанба об изменении бюджета Абхазии: львиная доля на увеличение зарплат

"Протокол предполагает продлить Соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии до 31 декабря 2022 года, а также установить средние зарплаты основных категорий работников на 2020 год", - подчеркнул министр финансов.

Министр привел пример - врачи в среднем получали в 2019 году 18,135 рублей, в 2020 году сумма средней зарплаты составит 23,480 рублей. Он подчеркнул, что на повышение зарплат Россия выделит более миллиарда рублей.

Согласно протоколу, средние зарплаты основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2020 году составят:

  • Педагогические работники образовательных учреждений общего образования –16 947 рублей.
  • Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей.
  • Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей.
  • Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей.
  • Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей.
  • Научные сотрудники – 17 406 рублей.
  • Врачи – 23 486 рублей.
  • Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей.
  • Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей.
  • Работники учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей.
  • Работники, занимающие должность служащего "социальный работник" 9 654 рублей.

Согласно проекту протокола, срок действия Соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии продлевается до 31 декабря 2022 года.

Протокол вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как Абхазия и Россия его подпишут.

Читайте также:

Теги:
зарплаты, бюджетники, Кабмин Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Богатые и знаменитые: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Международный шоппинг: Трамп хочет купить крупнейший в мире остров
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Истребители пятого поколения: Су-57 vs F-35
Соцсети
Sputnikabkhazia