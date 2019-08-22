Кабмин Абхазии одобрил повышение зарплат основным категориям бюджетников

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров одобрил повышение зарплат основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.
Соответствующий документ представил министр финансов Абхазии, первый вице-премьер Кабинета Министров Джансух Нанба.
"Протокол предполагает продлить Соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии до 31 декабря 2022 года, а также установить средние зарплаты основных категорий работников на 2020 год", - подчеркнул министр финансов.
Министр привел пример - врачи в среднем получали в 2019 году 18,135 рублей, в 2020 году сумма средней зарплаты составит 23,480 рублей. Он подчеркнул, что на повышение зарплат Россия выделит более миллиарда рублей.
Согласно протоколу, средние зарплаты основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2020 году составят:
- Педагогические работники образовательных учреждений общего образования –16 947 рублей.
- Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей.
- Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей.
- Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей.
- Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей.
- Научные сотрудники – 17 406 рублей.
- Врачи – 23 486 рублей.
- Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей.
- Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей.
- Работники учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей.
- Работники, занимающие должность служащего "социальный работник" 9 654 рублей.
Согласно проекту протокола, срок действия Соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии продлевается до 31 декабря 2022 года.
Протокол вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как Абхазия и Россия его подпишут.
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