Кабмин Абхазии одобрил повышение зарплат основным категориям бюджетников

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров одобрил повышение зарплат основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.

Соответствующий документ представил министр финансов Абхазии, первый вице-премьер Кабинета Министров Джансух Нанба.

"Протокол предполагает продлить Соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии до 31 декабря 2022 года, а также установить средние зарплаты основных категорий работников на 2020 год", - подчеркнул министр финансов.

Министр привел пример - врачи в среднем получали в 2019 году 18,135 рублей, в 2020 году сумма средней зарплаты составит 23,480 рублей. Он подчеркнул, что на повышение зарплат Россия выделит более миллиарда рублей.

Согласно протоколу, средние зарплаты основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2020 году составят:

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования –16 947 рублей.

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 16 065 рублей.

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 15 653 рублей.

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 17 183 рублей.

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования – 19 713 рублей.

Научные сотрудники – 17 406 рублей.

Врачи – 23 486 рублей.

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 14 387 рублей.

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 9 645 рублей.

Работники учреждений культуры (основной персонал) – 15 372 рублей.

Работники, занимающие должность служащего "социальный работник" 9 654 рублей.

Согласно проекту протокола, срок действия Соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии продлевается до 31 декабря 2022 года.

Протокол вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как Абхазия и Россия его подпишут.

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