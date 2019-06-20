Бюджет бюджетников: будет ли повышение зарплат в Абхазии качественным

О том, кому в Абхазии поднимут заработную плату, кто останется в стороне и как к изменениям относятся сами работники, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Повезет не всем

Уже в этом году работники государственных структур Абхазии могут рассчитывать на повышение заработной платы. Надбавка к зарплате произойдет по поручению президента Рауля Хаджимба в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года. Постановление вступит в силу после того, как предложенную Кабинетом министров поправку в закон "О бюджете" примут депутаты Народного Собрания.

По словам заместителя министра финансов республики Ирмы Амичба, изменения в первую очередь коснутся тех, чья зарплата не достигает принятых в Абхазии предельных значений.

"Если рассматривать заработную плату в районах, то она разная. Берется средняя зарплата по итогам 2018 года. У нас есть определенные целевые показатели, которые приняты в соответствии с соглашением. Там, где в 2018 году заработная плата была ниже установленных целевых значений, тем категориям мы повышаем заработную плату", - объяснила она.

На увеличение зарплаты сотрудникам сферы здравоохранения будет выделено более 15 миллионов рублей, работникам культуры, искусства и СМИ – более четырех миллионов рублей. Зарплатные фонды физической культуры, спорта и молодежной политики пополнятся на два миллиона рублей, социальной политики - на один миллион рублей. Сумма дотаций местным бюджетам составит 87 миллионов 500 тысяч рублей.

Врачебные тайны

Предполагается, что в здравоохранении рост зарплат будет до 50 процентов. Начнут с районов, где средний оклад сильно отличается от столичных показателей.

Хирург- эндоскопист Инал Абашидзе работает в Гудаутской центральной районной больнице уже два года. Принимает пациентов ежедневно с 9:00 до 19:00, еще на нем семь дежурств в месяц. Оклад – 5 400 рублей.

По словам хирурга, о низких зарплатах при выборе профессии он не задумывался. Медицина была детской мечтой, к которой он стремился почти 10 лет. После окончания ординатуры и курсов повышения квалификации молодой специалист решил вернуться в родной город, хотя предложения по трудоустройству поступали из краснодарских и ростовских больниц, где зарплата выше в несколько раз.

"Думаю, все же молодежь должна возвращаться и помогать своей стране. Если мы все будем говорить, что у нас маленькая зарплата и бежать отсюда, то ничего хорошего здесь никогда не будет", - считает он.

Терпения хватает не всем, многие его коллеги не устояли перед привлекательными предложениями зарубежных работодателей.

Инал их не осуждает, с появлением собственной семьи работать, не думая о материальной стороне, стало куда сложнее. Пришлось искать подработку в столице. Хирургу удалось получить еще четыре дежурства в Республиканской больнице и прибавку к зарплате в 6000 рублей.

"Очень тяжело совмещать работу в двух местах, особенно в нашей профессии, но приходится, чтобы что-то заработать. Так делают почти все мои коллеги. Кто работает в Гагре, кто в Сухуме", - объясняет он.

Работа в двух местах, 11 дежурств и чуть больше 11 тысяч в месяц. Часть зарплаты уходит в семью, другую "съедает" сезон свадеб – отказаться от приглашения нельзя.

- Ну, а как вы выкручиваетесь? У вас же маленький ребенок, семья.

- А что делать? Как-то выкручиваемся. Помогают родственники, друг другу помогаем. Бывает, что занимаем до зарплаты, потом возвращаем.

Обвинять врачей в предоставлении платных услуг несправедливо, считает Инал.

"Я понимаю своих коллег. Если государство тебе не платит, то приходится самому выкручиваться, но это не должно влиять на качество профессии. Врач должен так же трепетно и ответственно подходить к пациенту", - добавил он.

По его мнению, надбавка станет приятным бонусом, но не сильно изменит качество жизни врачей Абхазии.

"Прогресс – это, конечно, хорошо. Но зарплата должна формироваться, учитывая современные абхазские реалии и менталитет. Хотелось бы, чтобы оклад соответствовал зарплатам соседних государств или был хотя бы 15- 20 тысяч рублей. Чтобы мои коллеги не смотрели на пациентов с мыслью о том, сколько заработать", – считает он.

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Недетские проблемы

Чуть меньше повезло работникам сферы образования. Сотрудникам дошкольных учреждений стоит ожидать повышение в пределах 33-х процентов. Принцип тот же, первые на очереди - районы.

Студентка четвертого курса педагогического факультета АГУ Рузанна Кесян уже десять месяцев работает помощником воспитателя в гулрыпшском детском саде "Сказка". Ее месячный оклад чуть больше "медицинского" – 8 375 рублей.

Работает она пять дней в неделю, на зарплату сильно не жалуется – у некоторых в Гулрыпше и того нет. Смущает Рузанну другая несправедливость.

"В Гулрыпше и в столице зарплаты сильно отличаются друг от друга. Но мы ведь ходим в те же магазины, одеваемся там же, пользуемся одинаковым транспортом. Траты такие же, но зарплаты в центре примерно на 50 процентов выше. Непонятно, почему так", - недоумевает она.

Переезжать в столицу за большей зарплатой девушка не стала – высокая конкуренция за место, да и от дома далековато.

Рузанна замужем, воспитывает пятилетнюю дочку. В семье работает и муж, но совместной зарплаты супругов все равно не хватает. Основная часть бюджета уходит на продукты.

"Раньше у нас было свое мясо, теперь мы его покупаем, как и яйца. Моей зарплаты хватает максимум на то, чтобы сходить в магазин и купить продукты на неделю два раза. Большой плюс в том, что мы мало платим за свет и не платим за воду, так как живем в селе", - объясняет она.

Домашнее хозяйство и продажа мандаринов – подспорье для семьи. Но в этом году "оранжевый бизнес" не принес практически никаких плодов. Наоборот – пришлось потратить часть семейного бюджета на лечение деревьев от мраморного клопа.

На государство Рузанна не жалуется. По ее мнению, госструктуры делают все, что в их силах, чтобы улучшить жизнь населения.

"Но таких, как мы (работники дошкольных учреждений – ред.) много. Мы, конечно, хотели бы, чтобы зарплата была выше, но и медики работают за маленькую зарплату. Видимо, не получается, всем сразу на много поднять", - предполагает она.

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Большие надежды на новую зарплату воспитатель не возлагает.

"Думаю, одновременно с зарплатой поднимутся и цены на продукты. Может сумма будет не существенная, но все же приятно", – добавила она.

"Пятерочка" для науки

А вот людям науки придется довольствоваться пятипроцентным ростом зарплаты.

"Лучше уж ничего не прибавляли, чем такую сумму", - настроена категорично научный сотрудник АбИГИ Астанда Хашба.

Астанда работает в АбИГИ десять лет. Начинала с оклада в 2500 рублей, сейчас получает 7000 рублей. Последний раз надбавка была более пяти лет назад.

У Астанды трое детей, двое из них дошкольники. Признается, что ее вклад в семейный бюджет практически не ощущается, вся надежда на заработок мужа.

"Моя зарплата хватает максимум на то, чтобы купить две пары обуви для детей. А если в семье наукой занимаются и муж, и жена, то будет очень сложно", - добавила она.

Свою профессию Астанда любит, и бросать из-за низкой зарплаты не собирается. Но таких энтузиазстов в Абхазии остается все меньше. По словам Астанды, молодые ученые-аспиранты все чаще меняют профессию, уходят в туристическую сферу или частные предприятия. Не каждый может себе позволить заниматься любимым делом за 7000 рублей в месяц.