Учебный год в школах Абхазии начнется второго сентября

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учебный год в школах Абхазии начнется в понедельник второго сентября, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабинета Министров Абхазии.
На заседании правительства республики в четверг 22 августа министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что от Минобразования республики поступило предложение объявить воскресенье 1 сентября рабочим, а 27 августа нерабочим днем.
В пятницу 23 августа Кабинет Министров республики принял решение не вносить изменений в производственный календарь и оставить воскресенье 1 сентября выходным днем.
Читайте также:
-
Не к первому звонку: когда завершится восстановление Сухумской школы №2
-
Сплошные перемены: как подготовить ребенка к школе
-
Нехватка педагогов и очереди в школу: интервью с министром образования Абхазии