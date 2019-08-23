Учебный год в школах Абхазии начнется второго сентября

По данным Министерства образования, в новом учебном году в первый класс в Абхазии пойдут около двух тысяч детей.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учебный год в школах Абхазии начнется в понедельник второго сентября, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабинета Министров Абхазии.

На заседании правительства республики в четверг 22 августа министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что от Минобразования республики поступило предложение объявить воскресенье 1 сентября рабочим, а 27 августа нерабочим днем.

В пятницу 23 августа Кабинет Министров республики принял решение не вносить изменений в производственный календарь и оставить воскресенье 1 сентября выходным днем.

Читайте также: