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Ученик 1-го класса в средней школе №3 в Сухуме

Учебный год в школах Абхазии начнется второго сентября

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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По данным Министерства образования, в новом учебном году в первый класс в Абхазии пойдут около двух тысяч детей.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учебный год в школах Абхазии начнется в понедельник второго сентября, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабинета Министров Абхазии.

На заседании правительства республики в четверг 22 августа министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что от Минобразования республики поступило предложение объявить воскресенье 1 сентября рабочим, а 27 августа нерабочим днем.

В пятницу 23 августа Кабинет Министров республики принял решение не вносить изменений в производственный календарь и оставить воскресенье 1 сентября выходным днем.

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Теги:
Министерство образования и науки Абхазии, День знаний, Абхазия


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