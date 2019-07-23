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Архивное фото Константина Затулина
© Sputnik / Владимир Федоренко

Затулин: упрощение получения гражданства России диктует время

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин в эфире радио Sputnik рассказал о тех задачах, которые ему предстоит решать в новой должности.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.

"Эта должность впервые появляется в Госдуме, и ее появление, безусловно, связано с тем значением, которое приобретают в нашей жизни эти проблемные вопросы. Мы сегодня являемся реципиентом переселенцев с Украины, где продолжается гражданская война. Мы отмечаем при этом демографическую яму в России, последствия предыдущих событий. Все это диктует необходимость упрощения и ускорения процедур, направленных на получение российского гражданства нашими соотечественниками", - сказал Затулин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в своей работе хотел бы сосредоточиться на вопросах репатриации.

"16 законопроектов у нас лежат пока в портфеле, который  передается от одного комитета к другому. Нужно принимать решения, обращать внимание на то, что говорят люди. У них очень много жалоб и законных претензий", - отметил Затулин.

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Теги:
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