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Даур Кове поздравил Григория Карасина с юбилеем

© Sputnik / Алексей Дружинин
В Абхазии
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Григорию Карасину 23 августа исполнилось 70 лет.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поздравил с юбилеем заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, сообщается на сайте абхазского МИДа.

"Ваш жизненный путь ознаменован яркой дипломатической службой, верным отстаиванием интересов Родины. Вы являетесь примером для молодых людей, которые выбрали своей судьбой дипломатию. Высочайший профессионализм, мудрость, особый подход к работе, снискали вам безграничное уважение, как в Российской Федерации, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Кове также отметил личный вклад Григория Карасина "в интенсификацию абхазо-российского сотрудничества, которое сегодня выражено в полноформатном межгосударственном взаимодействии".

"Уверен, что конструктивное взаимодействие и впредь будет развиваться на благо двух наших народов", - заключил глава МИД Абхазии.

Григорий Карасин с 2005 года статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Россиии. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Карасин - постоянный участник Женевских дискуссий по Закавказью.

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Теги:
Григорий Карасин, Даур Кове


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