В ЦИК Абхазии поступили жалобы о нарушениях правил агитации

Выборы президента Абхазии, в которых участвуют девять кандидатов, пройдут в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. В Центризбирком Абхазии поступили жалобы от доверенных лиц кандидатов в президенты Абхазии, но серьезных нарушений не было зарегистрировано, рассказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в субботу 24 августа на открытии Международного пресс-центра в Сухуме.

"Жалобы о нарушениях от кандидатов не поступало, небольшое количество поступило от их доверенных лиц. Нарушения носили недоказуемый или неподтвержденный характер, которые требовали определенных доказательств. Вы знаете, обычные жалобы во время такого рода мероприятий – это нарушения принципов агитации", - сказал Гогия.

Письменные жалобы направили в Генеральную прокуратуру Абхазии, но экстраординарных случаев, требующих срочного вмешательства, не было, уточнил председатель Центризбиркома.

Гогия также напомнил, что с выборов был снят только один кандидат, так как шедший с ним в тандеме претендент в вице-президенты снял свою кандидатуру, а новая кандидатура не была представлена.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка откроются в России: в Москве и Черкесске. Еще один участок планируется открыть в Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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