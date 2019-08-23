Готовность №1: в Москве откроется участок для голосования

В Москве избирательный участок расположен по адресу ул. Донская, 18/7, стр.1 – это примерно 400 метров от станции метро "Шаболовская" и почти один километр от "Октябрьской" (Кольцевая линия). В шаговой доступности и центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Sputnik, Лев Рыжков

Как найти?

На окне избирательного участка установлен плакат на русском и абхазском языках. Внутри на стене вывешена информация о девяти кандидатах на пост главы республики.

Само голосование будет проходить в небольшой комнате, где установлены столы для избирательной комиссии и прозрачная урна для голосования. У входа – кабинки для заполнения избирательных бюллетеней.

"Помещение, в котором пройдет голосование, арендовано у российского МИДа с 16 августа, - говорит Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. – Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия приняла решение об открытии в России двух избирательных участков – в Москве (№4) и в Черкесске (№5), которые относятся к избирательному округу №6, на территории которого в Сухуме расположено Министерство иностранных дел Республики Абхазия".

Особенности

"Все сделано на высшем уровне, все вопросы решены в срок, никаких нерешенных проблем у нас не осталось, - рассказал Sputnik Абхазия председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия. - Мы получили все материалы, необходимые для организации и проведения выборов. Мы даже получили новую урну, которую нам специально привезли из Абхазии. Бюллетени уже здесь, печати, штампы – тоже, все баннеры развешены".

© Sputnik / Лев Рыжков Избирательный участок в Москве

Обеспечивать безопасность голосования внутри участка будут представители Министерства внутренних дел Абхазии, которые уже прибыли в Москву, чтобы нести службу на территории участка в день проведения выборов. Внешний периметр будет охранять московская полиция.

"В составе участковой комиссии 11 человек, и все они будут присутствовать во время проведения выборов, - говорит Беслан Кобахия. - В состав комиссии входят люди самых разных политических предпочтений, но это не мешает нам проводить слаженную работу, потому что мы понимаем, что выбор должен сделать наш народ".

Кто будет наблюдать?

"По закону допускается присутствие до трех наблюдателей от каждого кандидата, - говорит Беслан Кобахия. - Но я думаю, что столько человек у нас, наверное, не будет. Но, тем не менее, наблюдатели будут от всех кандидатов. Мы уже получаем документы из Абхазии. Некоторые люди уже прислали копии своих удостоверений".

В виду тесноты помещения и небывалого количества кандидатов в президенты будет установлено правило - наблюдатели будут работать посменно (по одному от каждого кандидата). Не исключено и появление наблюдателей от политических партий и общественных движений. Правда, пока необходимых документов они не подавали.

На территории участка для избирателей будет запрещена фото- и видеосъемка.

Отдать свой голос может любой гражданин Абхазии, достигший 18 лет и имеющий паспорт нового образца. После голосования на пятую страницу документа будет поставлен специальный штамп.

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