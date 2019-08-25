Все избирательные участки открылись в Абхазии

ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и три избирательных участка за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Граждане Абхазии выбирают президента республики в воскресенье 25 августа.

"Все избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии на территории республики открылись, также были открыты участки в Москве и Черкесске", - сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

В республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, они будут работать с 8:00 до 20:00.

Где расположены округа для голосования на выборах президента в Абхазии - смотрите в инфографике Sputnik.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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