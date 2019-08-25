Избирательный участок в Стамбуле не будет открыт

В присутствии официального представителя Центральной избирательной комиссии Абхазии было подтверждено, что открытие участка в Стамбуле не состоялось.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Избирательный участок в Стамбуле 25 августа официально не открыт, сообщил Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Члены и председатель комиссии, полномочные представители, наблюдатели и представители ЦИК собрались около участка в 7:50 и зафиксировали факт о том, что участок в Стамбуле не будет открыт", - объяснил он.

Харазия отметил, что предложил представителю ЦИК составить официальный документальный акт, однако тот отказался.

"Комиссия не приняла у него ни бюллетени, ни печати. Он зафиксировал, сфотографировал, и все, мы разошлись. О том, как представитель ЦИКа будет докладывать, я не знаю. Участок в Стамбуле закрыт", - добавил он.

В 8:35 глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на брифинге с журналистами в международном пресс-центре сообщал о том, что не обладает информацией об открытии избирательного участка в Турции.

Ранее полпред Абхазии в Турции сообщил о том, что голосование граждан республики на выборах главы государства в Стамбуле может не состояться. Представительство подготовило участок для голосования в городе Сакарья, однако позже выяснилось, что официального разрешения ЦИКа на это не получало.

При этом ЦИК Абхазии неоднократно подчеркивал, что официально выборы главы Абхазии в Турции никто не отменял. По словам председателя ЦИК Абхазии, если в Стамбуле по тем или иным причинам не пройдут выборы президента Абхазии, это никак не повлияет на ход голосования в целом.

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