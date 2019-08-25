Затулин: Россия будет уважать любой выбор абхазского народа

Депутат Государственной Думы России Константин Затулин, приехавший на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателя, призвал политические силы в республике к спокойствию.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выборы - исключительно внутреннее дело абхазского народа, и Москва будет уважать любой его выбор, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, прибывший в Абхазию на президентские выборы в составе миссии Госдумы по наблюдению за выборами президента Абхазии.

"Мы абсолютно не страдаем подозрительностью в отношение кого бы то ни было из кандидатов. Мы знаем, что Абхазия опирается на поддержку России и абсолютно невозможно себе представить ситуацию, когда в результате выборов в Абхазии к власти придет человек, который враждебно относится к России", - сказал российский депутат.

Затулин призвал политические силы республики к спокойствию. Выборы в Абхазии не должны стать поводом для дестабилизации, уверен он.

"Мы хотели бы пожелать избирателям Абхазии спокойствия, уверенности. Надеемся на то, что кто бы ни был избран, все участники выборов признают эти результаты, не будут делать попытки возбуждать страсти, как это порой бывало в Абхазии", - подчеркнул Затулин.

Он также отметил в интервью Sputnik, что наблюдатели не зафиксировали на выборах серьезных нарушений.

"В Гудаутском районе наш наблюдатель столкнулся с тем, что во время голосования один из избирателей фотографировал свой бюллетень. Это запрещено. Тут же был составлен акт по этому поводу. Хочу обратить внимание на то, что кабинки для голосования открытые, именно с тем, чтобы исключить фотографирование бюллетеня", - рассказал он.

По мнению российского депутата, в Абхазии есть большая вероятность проведения второго тура выборов.

В республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, они будут работать с 8:00 до 20:00. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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