Кове о неоткрытии участка в Стамбуле: политика не влияет на братские отношения

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в международном пресс-центре ЦИК рассказал о голосовании на выборах президента республики за пределами страны.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Неоткрытие избирательного участка в Стамбуле не повлияет на отношение диаспоры к Абхазии, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в международном пресс-центре ЦИК Абхазии.

"Абхазы - народ мудрый и из любой ситуации всегда находят выход и принимают единственно верное решение. Та ситуация, которая сложилась сегодня, должна послужить для всего нашего народа пониманием того, как нужно действовать в дальнейшем. Я не думаю, что данная ситуация, связанная с тем, что участок в Стамбуле не открылся, негативно повлияет на взаимоотношения с диаспорой. Это политический процесс, нас объединяют кровные узы, и никакая политика не должна влиять на братские отношения", - сказал он.

О причинах, почему избирательный участок не открылся в Стамбуле, станет известно после отчета представителей ЦИК республики, которые находятся в Турции, сообщил Даур Кове. Количество представителей абхазской диаспоры в Турции, имеющих право голоса, составляет не более 500 человек, отметил он.

Ранее председатель ЦИК республики Тамаз Гогия сообщил о том, что информации об открытии избирательного участка в Стамбуле не поступало в Центральную избирательную комиссию.

Ранее полпред Абхазии в Турции сообщил о том, что голосование граждан республики на выборах главы государства в Стамбуле может не состояться. Представительство подготовило участок для голосования в городе Сакарья, однако позже выяснилось, что официального разрешения ЦИКа на это не получало.

При этом ЦИК Абхазии неоднократно подчеркивал, что официально выборы главы Абхазии в Турции никто не отменял. По словам председателя ЦИК Абхазии, если в Стамбуле по тем или иным причинам не пройдут выборы президента Абхазии, это никак не повлияет на ход голосования в целом.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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