Граждане Абхазии, голосующие в Москве, поделились ожиданиями от выборов президента

В России граждане Абхазии могут проголосовать на двух избирательных участках - в Москве и Черкесске (избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 на улице Первомайской). Оба участка открылись в 8.00 и завершат работу в 20.00.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Граждане Абхазии, голосующие на избирательном участке в Москве, рассказали РИА Новости, что рассчитывают на перемены в республике после президентских выборов.

Как ранее сообщил председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия, ожидается, что до тысячи человек проголосуют на выборах в Москве. По его словам, процесс голосования проходит спокойно, нарушений выявлено не было, на выборах присутствуют наблюдатели от семи кандидатов в президенты из девяти.

Граждане Абхазии, проживающие в Москве, поделились с агентством своими ожиданиями.

"Эти выборы для меня очень важны. Я жду от них больших перемен", - сказал избиратель по имени Варлам.

"Мы на этих выборах должны показать свою демократическую цель. Надеемся, что в Абхазии все будет хорошо после этих выборов", - отметил Александр.

"Самое главное, чтобы люди жили хорошо и мирно, чтобы не было войны. Пусть победит достойный кандидат", - сказал другой голосующий, не назвавший своего имени.

К 12 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 19,2% избирателей - 23 тысячи 442 человека.

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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