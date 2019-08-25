Второй тур, порядок и пенсии: ожидания избирателей от выборов президента Абхазии

О том, какие ожидания у жителей Абхазии от президентских выборов, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Гражданский долг

Большинство избирателей пришли на участок для голосования в хорошем настроении.

Гуранда Анкваб впервые в жизни проголосовала на выборах. Для нее это важное событие.

"Я сама приняла решение проголосовать на выборах, потому что считаю это важным событием. Все мои друзья голосуют. Нам хочется быть причастными к политической жизни страны. Особо за предвыборной гонкой не следила. Но точно знала, за кого буду голосовать. Частично мой выбор сформировала семья, чье мнение для меня важно, частично предвыборная агитация самих кандидатов, слушала их постулаты и выбрала для себя. Получилось так, что мое мнение совпало с мнением семьи", – отметила она.

Валерий Аршба свое участие в голосовании называет гражданским долгом. По его мнению, выборы не завершатся одним туром.

"Атмосфера очень приятная, спокойная. Хотелось бы, чтобы все закончилось первым туром. Но кандидатов много, голосующих тоже уменьшилось. Возможно, будет второй тур", – отметил Валерий Аршба.

Любовь из Сухума пришла на избирательный участков вместе с супругом Ферратом Шипкевичем.

"С удовольствием, конечно, мы пришли. А какие ожидания от нового президента? – задалась она вопросом. – Чтобы город был чистый, ухоженный, чтобы у нас отдыхающие были. Хочу, чтобы, наконец-то, наш город привели в порядок".

© Sputnik / Илья Питалев Президентские выборы в Абхазии

Ее супруг же отметил, что главное – порядок во всех сферах.

72-летний Валерий из Сухума ожидает от будущего президента повышения пенсии.

"По правде говоря, на выборы пришел в нехорошем настроении. У нас в республике ничего хорошего не делается. Хотелось бы, чтобы пенсии побольше было. Что такое 500 рублей? Стыдно. Я уже на пенсии, мне 72 года, но приходится работать. Там тоже шесть с половиной тысяч получаю. Надеюсь, что-то изменится", – рассказал избиратель из Сухума Валерий.

"Брехаловка" голосует

Большинство завсегдатаев "Брехаловки" свой гражданский долг исполнили с утра, пошли на участки для голосования и отдали голос своему кандидату. Самое главное для них, чтобы выборы прошли мирно и спокойно.

"Сегодня мы пришли на выборы как на праздник. На участке была тихая, спокойная обстановка, у людей праздничное настроение. Надеюсь, в целом выборы пройдут в такой же тихой и спокойной обстановке. От нового руководства страны ждем повышения зарплат, повышения пенсии. Все жители Абхазии хотят одного: чтобы наконец-то настало хорошее время, чтобы страна процветала, чтобы народ сплотили. Мы прошли войну. Хочется, чтобы все жители не забывали, через что наш народ прошел, чтобы не забывали тех, кто сложил головы за нашу независимость. Чтобы мы обо всем этом вспомнили и сплотились", – сказал Рауль Тания.

Нашлись и те, кто еще не определился с голосом и пришел в знаменитую кофейню на сухумской набережной за советом "у старших".

"Сегодня я еще не проголосовал, но паспорт у меня с собой. Пришел на "Брехаловку", чтобы послушать мнение старших, а потом пойду голосовать за достойного. Надеюсь, наш выбор оправдает себя и будет работать во благо государства. Новый президент должен изменить сегодняшнюю ситуацию. Хотя бы сделать так, чтобы страна на один шаг вперед продвинулась. Чтобы он помог абхазам, чтобы работал на благо и в интересах своей страны", – поделился ожиданиями Беслан Кишмария.

К 12 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 19,2% избирателей - 23 тысячи 442 человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа избирательных участков в Сухуме

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выборы президента Абхазии в Москве

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Читайте также: