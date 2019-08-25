Справедливо и свободно: наблюдатели из ФРГ и Австрии дали оценку выборам в Абхазии

Более 60 международных наблюдателей прибыли в Абхазию на выборы главы государства.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Демократичным назвали ход голосования на выборах президента Абхазии наблюдатели из Германии на пресс-конференции в Международном пресс-центре ЦИК республики.

Глава делегации, депутат Бундестага Германии Стефан Койтер отметил, что они с коллегами посетили четыре избирательных участка в Ткуарчале и шесть в Очамчыре.

"Мы увидели, что на избирательных пунктах не было навязчивой рекламы кандидатов, давления со стороны полиции, военных, групп лиц, процесс выборов был справедливым. Результат нашего наблюдения такой - выборы на избирательных участках, где мы были, действительно проходят демократично и свободно", - сказал Койтер.

Он добавил, что обстановка на участках была спокойной и доброжелательной. Существенных нарушений или ошибок наблюдатели из Германии не выявили.

Койтер также подчеркнул, что избирательные участки для посещения они выбирали сами и никто их туда не направлял.

Участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в том числе в дополнительных списках значатся 2702 избирателя.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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