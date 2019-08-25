Затулин: надеюсь, что выборы не будут сопровождаться недоверием к результату

О том, как проходит голосование на различных участках Абхазии и что беспокоит представителей Государственной Думы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал депутат Государственной Думы России Константин Затулин, приехавший на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателя.

Депутаты Государственной Думы, представляющие различные фракции, разъехались по всем участкам от востока до запада Абхазии и следят за ходом голосования, сказал Затулин в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Здесь присутствует большая делегация Государственной Думы, я возглавляю ее. Депутаты наши разъехались по всем участкам от востока до запада Абхазии. Я тоже в этом принимаю участие. Голосование идет, пока серьезных нарушений никто не отметил, люди доброжелательны на участках, я это почувствовал, когда посещал участки. Надеюсь, что выборы не будут сопровождаться, особенно после подсчета голосов, какими-либо взаимными обвинениями, недоверием к результату. Это то, что нас больше всего беспокоит. Мы знаем, что все кандидаты очень дружелюбны по отношению к России. Трудно представить иное. Абхазия опирается на помощь России, и было бы странным со стороны ответственного политического деятеля, который заявляет себя кандидатом на высший пост республики, чтобы он выступал с призывами направленных против абхазо-российских отношений. Все что нас беспокоит здесь, чтобы выборы прошли честно, чтобы голос избирателя был услышан, чтобы все остальные участники признали победителя и не дали попыток дестабилизировать ситуацию. Такое, к сожалению, случалось в прошлой истории Абхазии, мы это знаем, поэтому не хотели бы это допускать", - сказал Затулин.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Абхазии в 8:00 по местному времени открылись участки для голосования и будут работать до 20:00. Всего в стране насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

По данным ЦИК Абхазии, на выборах главы государства 25 августа могут проголосовать более 121 тысячи граждан республики.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

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