Отдыхаем вместе с кандидатами: туристы о выборах президента Абхазии

О том, что гости Абхазии знают о самом главном политическом событии республики и как они отдыхают в кафе вместе с кандидатами, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Бадри Есиава, Sputnik

В Абхазии выборы в самом разгаре. А тем временем туристы неторопливо прогуливаются по cухумской набережной, фотографируются у знаменитого фонтана перед Абхазским государственным театром и делятся впечатлениями от республики.

Все туристы, отдыхающие в Абхазии, знают, какое важное политическое событие проходит в республике 25 августа. Одни узнали о выборах от гида, другие из агитационных листовок и билбордов, а третьи из интернета.

Владимир приехал из Республики Коми с семьей. О выборах он узнал еще тогда, когда он запланировал отпуск.

"Мы уже давно знаем, что в Абхазии выборы проходят 25 августа. Еще когда планировали отдых в Абхазии, узнали об этом. Остановились в Новом Афоне, сегодня гуляем в Сухуме. Но политические события никак не повлияли на наш отдых, все спокойно", – рассказал он.

Семья Голайдо из Иркутска уже в пятый раз приезжает в Абхазию. К гостеприимству и простоте абхазов им не привыкать. Но на этот раз удивило то, что семейство отдыхало в кафе в Новом Афоне с одним из кандидатов.

"Да, мы знаем, что в Абхазии выборы. Везде развешены листовки. Это никак не отразилось на нашем отдыхе. Никакой суеты. Кандидаты в президенты отдыхают в кафе вместе с нами. Мы видели одного из них в Новом Афоне. Имя не могу сказать, не запомнил, но мы его видели. Приятно удивились", – рассказал глава семейства.

Некоторые туристы интересуются исходом выборов и пытаются разузнать у местных, кто же выиграет. Но пока что безуспешно. Мнения разнятся, все очень запутано.

"Девять кандидатов баллотируются. Надеемся, что у вас будет очень хороший президент, который все будет делать только в пользу народа. Я у всех встречных пытаюсь узнать, кто же впереди, но пока нет предварительных итогов, никто пока не знает. Выборы непредсказуемые. У всех мнение неоднозначное", – рассказал турист Валерий, который приехал в Абхазию из Волгограда.

Многие туристы даже не почувствовали накала страстей на президентских выборах, как это бывает во многих странах. И как не удивительно, улицы столицы практически пусты.

"Мы только сегодня узнали, что выборы. Гид рассказала. Кажется, трое кандидатов… – засомневалась Анастасия из Башкирии. – Выборы проходят тихо, спокойно. Народу мало, улицы пустые".

© Sputnik / Сария Кварацхелия Анастасия с супругом Михаилом из Башкирии

"Гид рассказала, что сегодня выборы. По тем людям, которые нам сегодня встречались, кажется, люди оптимистично настроены к выборам", – рассказала Галина из Краснодара.

К 15 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 39,14% избирателей.

Выборы президента

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 121 тысячи избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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