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На выборах президента Абхазии к 15:00 проголосовало 39% избирателей

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (43)
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Ранее сообщалось, что к 12:00 воскресенья 25 августа на выборах президента Абхазии проголосовало 19% граждан республики.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Общая явка на выборах президента Абхазии к 15:00 воскресенья 25 августа составила 39,14%, заявил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия. 

"К 15:00 30-процентный рубеж явки преодолен в Сухуме, в Гагрском и Гудаутском районах. Больше 40% избирателей проголосовало к этому времени в Сухумском, Гулрыпшском, Очачырском районах. Наиболее высокая явка наблюдается в Галском районе, где проголосовало 63,38% граждан страны. Мы связываем это с тем, что правом голоса там обладает небольшое число избирателей - 983 человека", - сказала пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа. 

К 12 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 19,2% избирателей - 23 тысячи 442 человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя. 

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (43)

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Теги:
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