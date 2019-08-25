ЦИК: предварительные итоги выборов президента Абхазии объявят утром 26 августа

Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что выборы президенты Абхазии признаны состоявшимися. Полных данных со всех округов пока нет, по имеющейся информации, проголосовало более 56% избирателей, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Предварительные итоги голосования на выборах президента Абхазий будут названы утром в 10:00, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия.

"Сейчас идет подсчет голосов, поэтому сегодня будет очень много работы, как долго это будет происходить, я не знаю. Согласно плану работы международного пресс-центра ЦИК, объявление предварительных итогов голосования намечено на 26 августа", - подчеркнул Гогия.

После закрытия избирательных участков Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что выборы президенты Абхазии признаны состоявшимися. Полных данных со всех округов пока нет, по имеющейся информации проголосовало более 56% избирателей, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и завершили работу до 20:00. Всего в Абхазии работали 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка работали в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

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