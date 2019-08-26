Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября

Согласно абхазскому законодательству, второй тур выборов президента Абхазии проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазии состоится второй тур на выборах главы республики, так как по итогам голосования, завершившегося в воскресенье 25 августа, ни один из кандидатов не набрал 50% и один голос от общего количества проголосовавших, сообщил спикер Народного Собрания Валерий Кварчия.

Кварчия также поздравил народ Абхазии с состоявшимися президентскими выборами на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК республики в понедельник 26 августа.

Второй тур выборов состоится 8 сентября.

"То, как прошли это выборы, говорит о том, что Абхазия состоялась как демократическое государство", - сказал Валерий Кварчия

Ранее команда кандидата Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов президента Абхазии.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Читайте также: