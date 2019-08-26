Команда Аршба признала выход Квициния во второй тур выборов президента Абхазии

По предварительным данным от штабов кандидатов в президенты Абхазии, на выборах лидирует действующий президент Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 26 авг-Sputnik. Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов, сообщил корреспонденту Sputnik кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шел в тандеме с Аршба.

"Несмотря на то, что многие информационные агентства сообщили, что мы прошли во второй тур, мы подсчитали голоса и увидели минимальный отрыв между Квициния и Аршба. Квициния на 90 с лишним голосов лидировал. Поскольку мы, прежде всего, исходим из нравственно-этических норм даже в условиях жесткой политической конкуренции, мы подсчитали и увидели, что есть минимальный отрыв между нашими командами. Мы позвонили и поздравили Алхаса Квициния и партию "Амцахара", не дожидаясь тех результатов, которые обнародует ЦИК", - сказал Олег Барциц.

Согласно предварительным данным ЦИК, на выборах с небольшим перевесом лидирует действующий президент Рауль Хаджимба, на втором месте лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния, Олег Аршба занимает третье место по итогам первого тура выборов.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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