В штабах Хаджимба и Аршба прокомментировали сообщения о выходе Квициния во второй тур

Ранее в предвыборном штабе кандидата Квициния заявили, что он уступает нынешнему главе государства Раулю Хаджимба, но по количеству голосов превосходит кандидата в президенты Олега Аршба.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. В штабах президента Абхазии Рауля Хаджимбы и советника министра Олега Аршба не подтвердили заявление оппозиционера Алхаса Квицинии о том, что он вышел во второй тур президентских выборов, передает РИА Новости.

"В каждом штабе могут быть только предварительные данные, поэтому с учетом того, что у двух кандидатов разница практически небольшая, делать однозначные выводы очень сложно и, думаю, неуместно. Поэтому нам придется просто ждать точного подсчета центризбиркома", - сказал агентству руководитель штаба Хаджимба Даур Аршба.

Предварительные итоги выборов прокомментировали и в штабе кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба.

"Подсчет пока идет, окончательной информации нет. Насколько мы знаем, протоколы с последних участков еще только везут в ЦИК. Откуда у Квицинии такая информация, непонятно", - заявили РИА Новости в штабе кандидата Аршба.

Центризбирком республики ранее сообщил, что предварительные результаты выборов планируется объявить в полдень.

Второй тур выборов президента Абхазии проводится не позднее, чем в двухнедельный срок после первого.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел в воскресенье 25 августа. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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