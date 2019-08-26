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Затулин: во второй тур прошел Хаджимба и сейчас решается, кто будет вторым кандидатом

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (137)
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Согласно предварительным итогам, на выборах лидирует Рауль Хаджимба, за ним почти с одинаковым результатом идут Алхас Квициния и Олег Аршба.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Во второй тур выборов президента Абхазии прошел действующий президент Рауль Хаджимба и сейчас решается, кто будет вторым кандидатом - Алхас Квициния или Олег Аршба, сообщил на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии депутат Государственной Думы России Константин Затулин, приехавший на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателя.

"Разделение голосов между тремя кандидатами, как это было в 2011 году, свидетельствует о кризисе ожидания в абхазском обществе", - сказал Затулин.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Команда Аршба признала выход Квициния во второй тур выборов президента Абхазии

Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов, об этом сообщал корреспонденту Sputnik кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шел в тандеме с Аршба.

Говоря о ходе выборов, Константин Затулин рассказал, что депутаты Госдумы посетили 36 участков. Фактически никаких серьезных нарушений никто не из наблюдателей не зафиксировал.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (137)


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