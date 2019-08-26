Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем международного признания

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил народ республики с Днем международного признания, сообщается на сайте главы государства.

"Признание независимости Абхазии Российской Федерацией, произошедшее в 2008 году – это смелый шаг, проявление политической воли, глубоко осознанное решение руководства дружественного государства. Оно по праву явилось достойным воплощением торжества исторической справедливости", - говорится в тексте поздравления.

Хаджимба отметил, что международное признание "открыло перед Абхазией широкие возможности и перспективы".

Между Абхазией и Россией был подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта.

"Сегодня наша республика уверенно входит в русло социально-экономического развития. При поддержке Российской Федерации восстанавливаются государственный университет, школы, дошкольные детские учреждения, больницы, объекты культуры. Расширяются масштабы работ по внедрению переработки сельхозпродукции. Заметно обновляется облик городов и районов республики, вкладываются значительные средства в восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры", - заявил президент.

Рауль Хаджимба отметил, что Россия как стратегический партнер Абхазии оказывает республике значительную поддержку по подготовке высококвалифицированных кадров для нужд наиболее приоритетных направлений развития страны.

"Благодаря взаимопониманию и успешному взаимодействию руководства России и Абхазии мы приступили к поэтапной реализации проектов восстановления воздушного и морского сообщения между двумя дружественными государствами. Идет проработка вопроса создания республиканского медицинского центра, соответствующего современным международным стандартам", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в День международного признания независимости Республики Абхазия принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу первого президента страны Владислава Ардзинба, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Абхазии.

В памятной церемонии также принимали участие делегации из Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, представители ведомств и учреждений Абхазии.

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