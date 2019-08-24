Одиннадцать лет признанию Абхазии: какие мероприятия пройдут 26 августа

В понедельник 26 августа в республике будут отмечать 11 годовщину признания независимости Абхазии Россией.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В День международного признания независимости Абхазии в понедельник 26 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия.

В 10:00 состоится возложение цветов к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера. В 12:00 пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу второго президента республики Сергея Багапш в селе Джгерда.

11 лет со дня признания Россией независимости Абхазии отметят праздничным концертом в Абхазской государственной филармонии в Сухуме. В нем примут участие Государственный ансамбль песни и танца Абхазии, хореографические ансамбли "Кавказ", "Абаза", "Шаратын", Духовой оркестр Минобороны Абхазии, а также Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

Праздничный концерт будет и на площади "Аиааира" в городе Гагра. Он начнется в 19:00.

Во Дворце культуры города Ткуарчал в 17:00 также отметят День признания независимости, а в 21:00 на площади у Дворца культуры будет работать танцплощадка.

Во Дворце культуры Гудауты концерт ко Дню признания независимости республики начнется в 19:00.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

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