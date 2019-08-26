Хаджимба о первом туре выборов: не стресс, а работа

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба признался в интервью журналистам, что не испытал стресс во время выборов главы государства. Об этом он сказал в понедельник 26 августа после подведения итогов первого тура.

Он также добавил, что уже ведется подготовка ко второму туру.

Предварительные результаты выборов главы государства говорят о том, что в обществе существуют разные мнения, и это нормально, считает Хаджимба. Он также добавил, что ведется работа по подготовке ко второму туру.

"Мы уже посчитали, где, какое количество и каким образом можно получить голоса, и я не сомневаюсь, что это будет положительно сказываться на результатах второго тура", - сказал президент.

Предвыборная программа не будет меняться, заверил президент, так как ее цель заключается в развитии страны. Вносить изменения в угоду политическим процессам в программу не стоит, считает Хаджимба.

По его мнению первый тур выборов прошел в спокойной обстановке.

На вопрос общался ли он уже с Алхасом Квициния, своим будущим соперником во втором туре голосования, Хаджима ответил отрицательно.

На вопрос журналистов, созванивался кандидаты, вышедшие во второй тур, Хаджимба ответил, что нет.

"Во всяком случае ни он не звонил, ни я не звонил. Видимо, не было времени", - сказал Хаджимба.

По предварительным данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85 % голосов, а Алхас Квициния 21,97%, чем обеспечили себе выход во второй тур голосования, который состоится 8 сентября.

Другие претенденты на пост главы республики сошли с дистанции со следующими результатами: Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба -5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

В выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей, чем обеспечили явку в 66,55%.

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