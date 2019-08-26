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Алхас Тхагушев
© Sputnik

Тхагушев о выборах президента в Абхазии: результаты говорят о демократическом пути

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (145)
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Абхазский политический эксперт, председатель ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев в эфире радио Sputnik Абхазия сказал, что ход выборов президента Абхазии - большое достижение общества.

Выборы президента Абхазии состоялись в воскресенье 25 августа, явка составила 66,55%. Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур президентских выборов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии: все еще впереди

"На мой взгляд, результаты голосования говорят о том, что мы идем по пути строительства демократического государства. У нас уже есть электоральная демократия, не в первый раз мы видим, какая упорная борьба на выборах, и никто реально не знает, кто будет следующим президентом Абхазии. Я считаю, что это большое достижение нашего общества. Очень достойно повел себя кандидат Аршба и его штаб. Это тоже, я считаю, можно вписать уже в историю Абхазии. Искусство достойно проиграть - это тоже дорогого стоит, выигрывать достойно намного легче", - сказал Тхагушев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  

По данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85 % голосов, Алхас Квициния 21,97%. 
На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.  

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (145)

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Теги:
выборы президента Абхазии


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