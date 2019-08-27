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Министры экономики Абхазии и Сирии провели встречу в Дамаске

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Рабочий визит делегации Абхазии во главе с министром экономики Адгуром Ардзинба в Сирийскую Арабскую Республику продлится до 29 августа.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба встретился со своим сирийским коллегой Мухаммедом Самер Халилем в Дамаске во вторник 27 августа.

Стороны наметили этапы развития двусторонних отношений. В частности, министры экономики двух стран согласовали график встреч в рамках работы совместной абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил Sputnik член делегации, заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Первая встреча в рамках работы комитета должна состоятся до конца текущего года, отметил Тужба.

Абхазская делегация, в которую также входит заместитель министра экономики Заур Гулиа, депутат Парламента Александр Цишба и начальник департамента Ближнего Востока МИД Инвер Алшундба, пробудет в Сирии до 29 августа. В рамках визита запланированы рабочие встречи в МИДе и Парламенте Сирийской Арабской Республики.

В среду 28 августа абхазская делегация также посетит открытие международной Дамасской выставки-ярмарки.

29 мая 2018 года Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

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Теги:
экономика, Адгур Ардзинба, Абхазия, Сирия


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