Уменьшить страдания сирийцев: Дамаск открыл гуманитарный коридор в Идлибе

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 506 452 человека (женщин – 151 996, детей – 258 188).

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Власти Cирии объявили об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих выйти из части провинции Идлиб, удерживаемой террористическими группировками, передает РИА Новости со ссылкой на заявление в МИД республики.

"Сирия открыла гуманитарный коридор в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии, чтобы граждане, желающие покинуть территории, подконтрольные террористам, смогли это сделать", - сказано в заявлении МИД Сирии.

Подчеркивается, что все потребности граждан будут удовлетворены, а гуманитарный коридор нацелен на "уменьшение страданий сирийцев".

Кроме того, в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщается, что более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 372 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 506 человек (женщин – 152, детей – 258), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 866 человек (женщин – 260, детей – 442)", - говорится в бюллетене.

В места постоянного проживания внутри страны за сутки вернулись четыре сирийца.

За прошедшие сутки российской стороной в населенном пункте Тарин провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом порядка 2,4 тонны.

Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали два гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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