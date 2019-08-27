Не только советская классика: современное российское кино в Абхазии

День российского кино отмечается 27 августа. Sputnik подготовил обзор современных фильмов, снимавшихся в Абхазии, и узнал, почему режиссеры выбирают для съемок Страну души.

Абхазия – не только популярное место для отдыха, многие кинорежиссеры приезжают сюда в поисках вдохновения, и большинство его находят. Живописные морские и горные пейзажи, мягкий субтропический климат и прекрасная погода создают идеальную площадку для съемок и позволяют сэкономить на декорациях.

Асмат Цвижба, Sputnik.

По мотивам Фазиля

В Абхазии не раз снимались фильмы и короткометражки по мотивам рассказов писателя Фазиля Искандера, который сам был коренным сухумчанином. В 1969 году режиссер Генрих Габай снял здесь "Время счастливых находок". В съемках приняли участие абхазские актеры Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер.

Кадр из фильма "Время счастливых находок". Кинокомпания "Мосфильм" 1969. Кадр из фильма "Время счастливых находок".

В 1989 году режиссер Юрий Кара снял в Абхазии фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", а в 1991 году в Сухуме прошли съемки картины "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя по рассказу Искандера "О, Марат!".

Летом 2016 года Сухум вновь превратился в одну большую съемочную площадку - Мухус. Осетинский режиссер Аслан Галазов и его команда решились экранизировать "Детство Чика".

По мнению режиссера, в Абхазии кинематографистов привлекает уникальная природа и талантливые актеры.

"Помимо актерской техники, у них есть и фактура, и харизма, и личность. Это очень важно для актера. Думаю, Абхазия должна привлекать не только российских кинорежиссеров, но и местных специалистов", - отметил он.

© Фото : Киностудия им. М. Горького Стоп-кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"

Кино нашего времени

Современные российские кинорежиссеры, следуя советским традициям, тоже не забывают про абхазские природные и актерские ресурсы. В ноябре 2018 года в селе Ачандара приступили к съемкам сериала "За первого встречного" режиссера Владимира Балкашинова.

"Абхазия была выбрана, во-первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда и нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался в интервью корреспонденту Sputnik режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

В главных ролях "За первого встречного" снимаются Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев.

Снимают в Абхазии и современную российскую фантастику. В 2016 году компания "Disney" выбрала Кодорское ущелье в качестве натуры для сказочной страны Белогорье в картине "Последний богатырь", которая вышла на экраны в 2017 году.

© Фото : Walt Disney Pictures, 2017 Кадр из фильма "Последний богатырь"

Фильм о грузино-осетинском конфликте "Олимпус Инферно" также частично снимался в Абхазии. В интервью информационному агентству "Аланияинформ" режиссер Игорь Волошин рассказал, что местные жители добродушно приняли съемочную команду.

"Мы приехали на выбор натуры, люди останавливали на улице и говорили нам "спасибо". Отношение к русским более чем теплое. Они чувствуют себя защищено. Местные жители много помогали нам, советовали и консультировали", - сказал он.

После съемок местные жители даже накрыли столы для актеров и команды, вспоминает актриса Полина Филоненко.

"Нас очень тепло принимали, иногда у них от наших взрывов окна вылетали в домах, но никто не обижался", - добавила она.

Кадр из фильма "Август. Восьмого". Кинокомпания ГК "Главкино".2012. Кадр из фильма "Август. Восьмого".

Эпизоды из фильма Джаника Файзиева "Август. Восьмого", который также рассказывает о нападении Грузии на Южную Осетию в 2008 году, снимались в Ткуарчале и Ауадхаре.

По словам режиссера Тимура Тания, который принимал участие в съемках "Август. Восьмого", Файзиев выбрал Абхазию из-за удивительного пейзажа для красивого кино.

"Чтобы кино было красивое, с удивительным пейзажем, чтобы зритель понимал, что война в этих сказочных местах – совершенно противоестественное дело", – отметил он.

Режиссерский дебют самого Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны в мае 2019 года. Главный герой – Джансух, ветеран Великой Отечественной войны. В центре сюжета подвиг деда, который при героических обстоятельствах оторвал усы самому Гитлеру. Съемки комедийной киноленты начались осенью 2016 года. Фильм создавался совместно с киностудией RSS Production при поддержке Министерства культуры Российский Федерации.

© Foto/ Screenshot: iVideos Стоп-кадр из фильма "Спасибо деду за Победу"

Назад в СССР

Но чаще всего улочки и достопримечательности Абхазии можно увидеть в старом советском кино. В 1934 году в Гагре прошли съемки первой музыкальной кинокомедии "Веселые ребята" режиссера Григория Александрова. Это первый российский фильм, снятый в Абхазии. Сцену, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова.

Съемки "Зимнего вечера в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столик, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцу к герою Евгения Евстегнеева Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".

Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх". Кинокомпания "Мосфильм" 1985. Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".

Гегский водопад послужил декорацией для схватки Холмса с профессором Морриарти в картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Фантастический фильм по роману Александра Беляева "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне.

Кадр из фильма"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Киностудия "Ленфильм" 1980. Кадр из фильма"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Киностудия "Ленфильм" 1980.

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