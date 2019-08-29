История быта: выставка "Потомки Абраскила" пройдет в Очамчыре

Выставка "Потомки Абраскила" пройдет в Очамчыре на площадке у средней школы №2 в среду 4 сентября.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Работы более 80 мастеров восточной части Абхазии будут представлены на выставке "Потомки Абраскила" в Очамчыре 4 сентября, сообщила Sputnik специалист по молодежной политике отдела молодежи и спорта при администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

На выставке будут представлены работы по живописи, графике, резьбе по дереву, кованые изделия, куклы ручной работы, керамические изделия, предметы национального быта.

"В прошлом году у нас проходила такая же выставка, но только в рамках Очамчырского района. В этом году мы решили объединить мастеров из всех сел и городов восточной Абхазии, на выставке будут представлены участники из Галского, Ткуарчалского и Гулрыпшского районов", - рассказала Кондратьева.

Главная тема выставки – искусство и культура народов Абхазии. Об истории страны, ее традициях и быте гостям будут рассказывать в специальной зоне – абхазском уголке.

"Там будут представлены предметы домашнего быта, посуда, орудия труда, оружие, одежда. Так как на выставке будут присутствовать не только местные жители, но и туристы, мы сделаем небольшой экскурс в историю Абхазии", - сказала Кондратьева.

В программе выставки мастер-классы по изготовлению кукол, живописи, плетение амҵәышә (амцышв - корзина для сбора винограда – ред.) и фотоэкспозиция.

"В прошлый раз выставка вызвала большой интерес. Люди удивились, что у нас так много мастеров, творческих людей, которые любят и умеют хорошо и красиво делать что-то своими руками. К сожалению, во всем районе нет выставочного зала, поэтому эта выставка имеет большое значение. На выставке можно будет и продавать свои работы - это небольшой стимул для самих мастеров", - отметила специалист.

По окончании выставки посетители смогут выбрать понравившуюся работу или мастера, который получит приз зрительских симпатий.

После выставки в 14:00 в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт хореографического ансамбля "Эрцаху" и инструментального ансамбля "Три балалайки".

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