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Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии Ахьынапкуа в Сухуме 12 декабря 2018

История быта: выставка "Потомки Абраскила" пройдет в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выставка "Потомки Абраскила" пройдет в Очамчыре на площадке у средней школы №2 в среду 4 сентября.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Работы более 80 мастеров восточной части Абхазии будут представлены на выставке "Потомки Абраскила" в Очамчыре 4 сентября, сообщила Sputnik специалист по молодежной политике отдела молодежи и спорта при администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

Диана Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На выставке будут представлены работы по живописи, графике, резьбе по дереву, кованые изделия, куклы ручной работы, керамические изделия, предметы национального быта.

"В прошлом году у нас проходила такая же выставка, но только в рамках Очамчырского района. В этом году мы решили объединить мастеров из всех сел и городов восточной Абхазии, на выставке будут представлены участники из Галского, Ткуарчалского и Гулрыпшского районов", - рассказала  Кондратьева.

Главная тема выставки – искусство и культура народов Абхазии. Об истории страны, ее традициях и быте гостям будут рассказывать в специальной зоне – абхазском уголке.

"Там будут представлены предметы домашнего быта, посуда, орудия труда, оружие, одежда. Так как на выставке будут присутствовать не только местные жители, но и туристы, мы сделаем небольшой экскурс в историю Абхазии", - сказала Кондратьева.

В программе выставки мастер-классы по изготовлению кукол, живописи, плетение амҵәышә (амцышв - корзина для сбора винограда – ред.) и фотоэкспозиция.

"В прошлый раз выставка вызвала большой интерес. Люди удивились, что у нас так много мастеров, творческих людей, которые любят и умеют хорошо и красиво делать что-то своими руками. К сожалению, во всем районе нет выставочного зала, поэтому эта выставка имеет большое значение. На выставке можно будет и продавать свои работы  - это небольшой стимул для самих мастеров", - отметила специалист.

По окончании выставки посетители смогут выбрать понравившуюся работу или мастера, который получит приз зрительских симпатий.

После выставки в 14:00 в Доме культуры Очамчыры пройдет концерт хореографического ансамбля "Эрцаху" и инструментального ансамбля "Три балалайки".

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (94)


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