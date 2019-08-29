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Вино вместо отверток: на Псоу пресечена контрабанда алкоголя

© Foto / Пресс-служба таможни
В Абхазии
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Беспошлинно в Россию из Абхазии можно ввозить три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Житель Подмосковья пытался незаконно ввезти в Россию из Абхазии партию алкоголя, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

По данным ведомства, при досмотре автомобиля Great Wall была обнаружена подозрительная ниша с товаром, не заявленным таможенному органу.

"При досмотре машины в багажнике под тканевым покрытием, в ящике для инструментов находился тайник с алкогольной продукцией.  В нем были спрятаны 26 бутылок вина популярных абхазских марок. Чтобы бутылки не просматривались, сверху на них были уложены инструменты для автомобиля и личные вещи", - говорится в сообщении.

Однако  маскировка не помогла нарушителю. Алкогольная продукция была обнаружена и изъята. 

В багажнике машины среди личных вещей в спортивной сумке было обнаружено еще 24 бутылки пива.

© Foto / Пресс-служба таможни
На российско-абхазской границе сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз сокрытой алкогольной продукции

"На части алкогольной продукции акцизные марки отсутствовали. Общее количество незаконно перемещаемого алкоголя составило 50 бутылок, общим объемом 29,5 литров", - отметили в Сочинской таможне.

По словам водителя, жителя Московской области, он вез алкоголь "для личного употребления". Мужчина знал о нормах ввоза алкоголя в Россию, поэтому решил скрыть ее от таможенного контроля.

Товар и автомобиль изъяты, а образцы алкогольной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

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Теги:
КПП "Псоу", Россия, Абхазия, контрабанда, вино


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